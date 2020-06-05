10457 E Fanfol Ln

Amenities
Resort Style Living - FURNISHED Three Bedrooms! - BEAUTIFUL AND REMODELED! CUSTOM PAINT, TILE FLOORING, STAINLESS REFRIGERATOR WITH FRENCH DOOR, STAINLESS DISHWASHER, NEWER LIGHTING FIXTURES. SPACIOUS DINING ROOM, EAT-IN KITCHEN, GENEROUS MASTER SUITE WITH KING BED, WALK-IN CLOSET, 2 ADDITIONAL LARGE BEDROOMS (1 KING & 2 TWINS/KING). SLEEPS 8 WITH QUEEN SOFA BED IN GREAT ROOM. LOVELY DECORATOR TOUCHES THROUGHOUT, AND MUCH MORE! LOCATED IN SOUGHT AFTER SCOTTSDALE RANCH'S GATED SUNTREE EAST. VERY CLOSE TO SCOTTSDALE RANCH AMENITIES, COMMUNITY POOL, MINUTES FROM GREAT DINING, SHOPPING, EVERYTHING!
No Pets Allowed
(RLNE5633501)