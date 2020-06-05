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Scottsdale, AZ
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10457 E Fanfol Ln
Last updated June 10 2020 at 9:49 AM

10457 E Fanfol Ln

10457 East Fanfol Lane · No Longer Available
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Location

10457 East Fanfol Lane, Scottsdale, AZ 85258
Scottsdale Ranch

Amenities

dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
pool
furnished
Unit Amenities
dishwasher
furnished
refrigerator
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recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
Resort Style Living - FURNISHED Three Bedrooms! - BEAUTIFUL AND REMODELED! CUSTOM PAINT, TILE FLOORING, STAINLESS REFRIGERATOR WITH FRENCH DOOR, STAINLESS DISHWASHER, NEWER LIGHTING FIXTURES. SPACIOUS DINING ROOM, EAT-IN KITCHEN, GENEROUS MASTER SUITE WITH KING BED, WALK-IN CLOSET, 2 ADDITIONAL LARGE BEDROOMS (1 KING & 2 TWINS/KING). SLEEPS 8 WITH QUEEN SOFA BED IN GREAT ROOM. LOVELY DECORATOR TOUCHES THROUGHOUT, AND MUCH MORE! LOCATED IN SOUGHT AFTER SCOTTSDALE RANCH'S GATED SUNTREE EAST. VERY CLOSE TO SCOTTSDALE RANCH AMENITIES, COMMUNITY POOL, MINUTES FROM GREAT DINING, SHOPPING, EVERYTHING!

No Pets Allowed

(RLNE5633501)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10457 E Fanfol Ln have any available units?
10457 E Fanfol Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 10457 E Fanfol Ln have?
Some of 10457 E Fanfol Ln's amenities include dishwasher, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10457 E Fanfol Ln currently offering any rent specials?
10457 E Fanfol Ln is not currently offering any rent specials.
Is 10457 E Fanfol Ln pet-friendly?
No, 10457 E Fanfol Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 10457 E Fanfol Ln offer parking?
No, 10457 E Fanfol Ln does not offer parking.
Does 10457 E Fanfol Ln have units with washers and dryers?
No, 10457 E Fanfol Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 10457 E Fanfol Ln have a pool?
Yes, 10457 E Fanfol Ln has a pool.
Does 10457 E Fanfol Ln have accessible units?
No, 10457 E Fanfol Ln does not have accessible units.
Does 10457 E Fanfol Ln have units with dishwashers?
Yes, 10457 E Fanfol Ln has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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