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8216 S 74TH Avenue
Last updated June 22 2020 at 11:56 AM

8216 S 74TH Avenue

8216 South 74th Avenue · (480) 299-4132
COVID-19 Update
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Location

8216 South 74th Avenue, Phoenix, AZ 85339
Laveen Meadows

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,450

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1340 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8216 S 74TH Avenue have any available units?
8216 S 74TH Avenue has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 8216 S 74TH Avenue have?
Some of 8216 S 74TH Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8216 S 74TH Avenue currently offering any rent specials?
8216 S 74TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8216 S 74TH Avenue pet-friendly?
No, 8216 S 74TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 8216 S 74TH Avenue offer parking?
Yes, 8216 S 74TH Avenue offers parking.
Does 8216 S 74TH Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 8216 S 74TH Avenue offers units with in unit laundry.
Does 8216 S 74TH Avenue have a pool?
No, 8216 S 74TH Avenue does not have a pool.
Does 8216 S 74TH Avenue have accessible units?
No, 8216 S 74TH Avenue does not have accessible units.
Does 8216 S 74TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8216 S 74TH Avenue has units with dishwashers.
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