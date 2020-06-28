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7404 W ST CHARLES Avenue
Last updated November 16 2019 at 7:27 AM

7404 W ST CHARLES Avenue

7404 West St Charles Avenue · No Longer Available
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Location

7404 West St Charles Avenue, Phoenix, AZ 85339
Laveen Farms

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
playground
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
playground
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7404 W ST CHARLES Avenue have any available units?
7404 W ST CHARLES Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 7404 W ST CHARLES Avenue have?
Some of 7404 W ST CHARLES Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7404 W ST CHARLES Avenue currently offering any rent specials?
7404 W ST CHARLES Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 7404 W ST CHARLES Avenue pet-friendly?
No, 7404 W ST CHARLES Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 7404 W ST CHARLES Avenue offer parking?
Yes, 7404 W ST CHARLES Avenue offers parking.
Does 7404 W ST CHARLES Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 7404 W ST CHARLES Avenue offers units with in unit laundry.
Does 7404 W ST CHARLES Avenue have a pool?
No, 7404 W ST CHARLES Avenue does not have a pool.
Does 7404 W ST CHARLES Avenue have accessible units?
No, 7404 W ST CHARLES Avenue does not have accessible units.
Does 7404 W ST CHARLES Avenue have units with dishwashers?
Yes, 7404 W ST CHARLES Avenue has units with dishwashers.
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