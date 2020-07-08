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7324 W IAN Drive
Last updated January 3 2020 at 3:08 PM

7324 W IAN Drive

7324 West Ian Drive · No Longer Available
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Location

7324 West Ian Drive, Phoenix, AZ 85339
Laveen Meadows

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7324 W IAN Drive have any available units?
7324 W IAN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 7324 W IAN Drive have?
Some of 7324 W IAN Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7324 W IAN Drive currently offering any rent specials?
7324 W IAN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7324 W IAN Drive pet-friendly?
No, 7324 W IAN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 7324 W IAN Drive offer parking?
Yes, 7324 W IAN Drive offers parking.
Does 7324 W IAN Drive have units with washers and dryers?
Yes, 7324 W IAN Drive offers units with in unit laundry.
Does 7324 W IAN Drive have a pool?
No, 7324 W IAN Drive does not have a pool.
Does 7324 W IAN Drive have accessible units?
No, 7324 W IAN Drive does not have accessible units.
Does 7324 W IAN Drive have units with dishwashers?
Yes, 7324 W IAN Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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