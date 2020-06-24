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Phoenix, AZ
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610 E. Roosevelt Rd. #249
Last updated June 3 2020 at 10:34 AM

610 E. Roosevelt Rd. #249

610 E Roosevelt St · No Longer Available
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Location

610 E Roosevelt St, Phoenix, AZ 85004
Downtown Phoenix

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
coffee bar
dog park
parking
pool
garage
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(RLNE3982472)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 610 E. Roosevelt Rd. #249 have any available units?
610 E. Roosevelt Rd. #249 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 610 E. Roosevelt Rd. #249 have?
Some of 610 E. Roosevelt Rd. #249's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 610 E. Roosevelt Rd. #249 currently offering any rent specials?
610 E. Roosevelt Rd. #249 is not currently offering any rent specials.
Is 610 E. Roosevelt Rd. #249 pet-friendly?
Yes, 610 E. Roosevelt Rd. #249 is pet friendly.
Does 610 E. Roosevelt Rd. #249 offer parking?
Yes, 610 E. Roosevelt Rd. #249 offers parking.
Does 610 E. Roosevelt Rd. #249 have units with washers and dryers?
Yes, 610 E. Roosevelt Rd. #249 offers units with in unit laundry.
Does 610 E. Roosevelt Rd. #249 have a pool?
Yes, 610 E. Roosevelt Rd. #249 has a pool.
Does 610 E. Roosevelt Rd. #249 have accessible units?
No, 610 E. Roosevelt Rd. #249 does not have accessible units.
Does 610 E. Roosevelt Rd. #249 have units with dishwashers?
No, 610 E. Roosevelt Rd. #249 does not have units with dishwashers.
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