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Phoenix, AZ
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5525 E Thomas Rd #P-10
Last updated July 3 2019 at 10:06 AM

5525 E Thomas Rd #P-10

5525 E Thomas Rd · No Longer Available
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Location

5525 E Thomas Rd, Phoenix, AZ 85018

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
5525 E Thomas Rd #P-10 Available 08/01/19 NEWLY REMODELED LARGE ONE 1/BR 1/BA CONDO WITH NEW TILE, PAINT, FIREPLACE - OPEN HOUSE 06/29/2019 12-1 PM
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AVAILABLE 08/01/2019

APPLY AT: EXPRESSCO.APPFOLIO.COM/LISTINGS

CALL MICHAEL AT 602-619-3035 OR JAMES 480-593-7420

(RLNE4938072)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5525 E Thomas Rd #P-10 have any available units?
5525 E Thomas Rd #P-10 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5525 E Thomas Rd #P-10 have?
Some of 5525 E Thomas Rd #P-10's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5525 E Thomas Rd #P-10 currently offering any rent specials?
5525 E Thomas Rd #P-10 is not currently offering any rent specials.
Is 5525 E Thomas Rd #P-10 pet-friendly?
Yes, 5525 E Thomas Rd #P-10 is pet friendly.
Does 5525 E Thomas Rd #P-10 offer parking?
No, 5525 E Thomas Rd #P-10 does not offer parking.
Does 5525 E Thomas Rd #P-10 have units with washers and dryers?
No, 5525 E Thomas Rd #P-10 does not offer units with in unit laundry.
Does 5525 E Thomas Rd #P-10 have a pool?
No, 5525 E Thomas Rd #P-10 does not have a pool.
Does 5525 E Thomas Rd #P-10 have accessible units?
No, 5525 E Thomas Rd #P-10 does not have accessible units.
Does 5525 E Thomas Rd #P-10 have units with dishwashers?
No, 5525 E Thomas Rd #P-10 does not have units with dishwashers.
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