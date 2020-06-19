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5350 E DEER VALLEY Drive
Last updated May 1 2020 at 10:40 PM

5350 E DEER VALLEY Drive

5350 East Deer Valley Road · (602) 315-8749
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Location

5350 East Deer Valley Road, Phoenix, AZ 85054
Desert Ridge

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1431 · Avail. now

$3,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1246 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5350 E DEER VALLEY Drive have any available units?
5350 E DEER VALLEY Drive has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5350 E DEER VALLEY Drive have?
Some of 5350 E DEER VALLEY Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5350 E DEER VALLEY Drive currently offering any rent specials?
5350 E DEER VALLEY Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 5350 E DEER VALLEY Drive pet-friendly?
No, 5350 E DEER VALLEY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5350 E DEER VALLEY Drive offer parking?
No, 5350 E DEER VALLEY Drive does not offer parking.
Does 5350 E DEER VALLEY Drive have units with washers and dryers?
No, 5350 E DEER VALLEY Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5350 E DEER VALLEY Drive have a pool?
Yes, 5350 E DEER VALLEY Drive has a pool.
Does 5350 E DEER VALLEY Drive have accessible units?
No, 5350 E DEER VALLEY Drive does not have accessible units.
Does 5350 E DEER VALLEY Drive have units with dishwashers?
Yes, 5350 E DEER VALLEY Drive has units with dishwashers.
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