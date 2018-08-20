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520 W EL CAMINITO Drive
Last updated April 26 2019 at 1:45 PM

520 W EL CAMINITO Drive

520 West El Caminito Drive · No Longer Available
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Location

520 West El Caminito Drive, Phoenix, AZ 85021

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 520 W EL CAMINITO Drive have any available units?
520 W EL CAMINITO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 520 W EL CAMINITO Drive have?
Some of 520 W EL CAMINITO Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 520 W EL CAMINITO Drive currently offering any rent specials?
520 W EL CAMINITO Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 520 W EL CAMINITO Drive pet-friendly?
No, 520 W EL CAMINITO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 520 W EL CAMINITO Drive offer parking?
Yes, 520 W EL CAMINITO Drive does offer parking.
Does 520 W EL CAMINITO Drive have units with washers and dryers?
No, 520 W EL CAMINITO Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 520 W EL CAMINITO Drive have a pool?
No, 520 W EL CAMINITO Drive does not have a pool.
Does 520 W EL CAMINITO Drive have accessible units?
No, 520 W EL CAMINITO Drive does not have accessible units.
Does 520 W EL CAMINITO Drive have units with dishwashers?
Yes, 520 W EL CAMINITO Drive has units with dishwashers.
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