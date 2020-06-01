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5142 W. Osborn Rd.
Last updated April 2 2020 at 4:50 PM

5142 W. Osborn Rd.

5142 West Osborn Road · No Longer Available
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Location

5142 West Osborn Road, Phoenix, AZ 85031

Amenities

w/d hookup
granite counters
pet friendly
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
granite counters
range
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
alarm system
BEAUTIFULLY REMODELED 4 BEDROOM 3 BATHROOM HOME! - **NO HOA**TILE AND CARPET FLOORING, GRANITE COUNTER TOPS! CEILING FANS WITH LIGHTS THROUGHOUT. EAT IN KITCHEN HAS BREAKFAST BAR, BEAUTIFUL TILE BACK SPLASH AND ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES-GAS STOVE! 2 MASTER BEDROOMS!! 3 BATHROOMS! GREY PAINT WITH WHITE TRIM INSIDE! INSIDE LAUNDRY HAS WASHER/DRYER HOOKUP, GRASSY BACKYARD, DESERT FRONT YARD. NO NEIGHBORS BEHIND-BACKS TO THE CANAL. CLOSE TO SCHOOLS, PARKS, RESTAURANTS AND SHOPPING. PETS OK UPON APPROVAL-DEPOSIT REQUIRED. *ALARM SYSTEM AVAILABLE AT TENANTS EXPENSE*

(RLNE4652759)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5142 W. Osborn Rd. have any available units?
5142 W. Osborn Rd. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5142 W. Osborn Rd. have?
Some of 5142 W. Osborn Rd.'s amenities include w/d hookup, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5142 W. Osborn Rd. currently offering any rent specials?
5142 W. Osborn Rd. isn't currently offering any rent specials.
Is 5142 W. Osborn Rd. pet-friendly?
Yes, 5142 W. Osborn Rd. is pet friendly.
Does 5142 W. Osborn Rd. offer parking?
No, 5142 W. Osborn Rd. does not offer parking.
Does 5142 W. Osborn Rd. have units with washers and dryers?
No, 5142 W. Osborn Rd. does not offer units with in unit laundry.
Does 5142 W. Osborn Rd. have a pool?
No, 5142 W. Osborn Rd. does not have a pool.
Does 5142 W. Osborn Rd. have accessible units?
No, 5142 W. Osborn Rd. does not have accessible units.
Does 5142 W. Osborn Rd. have units with dishwashers?
No, 5142 W. Osborn Rd. does not have units with dishwashers.
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