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4841 E ROCKRIDGE Road
Last updated April 24 2020 at 4:35 AM

4841 E ROCKRIDGE Road

4841 East Rockridge Road · (602) 487-5684
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Location

4841 East Rockridge Road, Phoenix, AZ 85018

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$30,000

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4 Bed · 4 Bath · 4006 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
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patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
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bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4841 E ROCKRIDGE Road have any available units?
4841 E ROCKRIDGE Road has a unit available for $30,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4841 E ROCKRIDGE Road have?
Some of 4841 E ROCKRIDGE Road's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4841 E ROCKRIDGE Road currently offering any rent specials?
4841 E ROCKRIDGE Road isn't currently offering any rent specials.
Is 4841 E ROCKRIDGE Road pet-friendly?
No, 4841 E ROCKRIDGE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4841 E ROCKRIDGE Road offer parking?
Yes, 4841 E ROCKRIDGE Road does offer parking.
Does 4841 E ROCKRIDGE Road have units with washers and dryers?
No, 4841 E ROCKRIDGE Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4841 E ROCKRIDGE Road have a pool?
Yes, 4841 E ROCKRIDGE Road has a pool.
Does 4841 E ROCKRIDGE Road have accessible units?
No, 4841 E ROCKRIDGE Road does not have accessible units.
Does 4841 E ROCKRIDGE Road have units with dishwashers?
Yes, 4841 E ROCKRIDGE Road has units with dishwashers.
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