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4748 E LAVENDER Lane
Last updated September 17 2019 at 3:08 AM

4748 E LAVENDER Lane

4748 East Lavender Lane · No Longer Available
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Location

4748 East Lavender Lane, Phoenix, AZ 85044

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
TWO STORY HOUSE WITH VAULTED CEILINGS IN LIVING ROOM. EAT-IN KITCHEN, TILE FLOOR, KITCHEN ISLAND, AMPLE CABINET AND COUNTER SPACE, REFRIGERATOR INCLUDED. HALF BATH DOWNSTAIRS. THREE BEDROOMS , TWO BATHROOMS UPSTAIRS. MASTER BATHROOM HAS DOUBLE SINKS, WALK-IN CLOSET. NEUTRAL CARPET IN GREAT ROOM, STAIRS, HALL, BEDROOMS. INSIDE LAUNDRY INCLUDES WASHER AND DRYER. CEILING FANS THROUGHOUT. INCOME REQUIREMENT 3 X RENT MIN NET PAY = $4350 MONTH. TENANT TO RESEARCH ALL INFO DEEMED IMPORTANT. ONE SMALL PET WILL BE CONSIDERED. INTERIOR PAINTED JULY 2017. NO COSIGNERS. TENANTS MUST PHYSICALLY VIEW PROPERTY BEFORE SUBMITTING APPLICATION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4748 E LAVENDER Lane have any available units?
4748 E LAVENDER Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4748 E LAVENDER Lane have?
Some of 4748 E LAVENDER Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4748 E LAVENDER Lane currently offering any rent specials?
4748 E LAVENDER Lane is not currently offering any rent specials.
Is 4748 E LAVENDER Lane pet-friendly?
Yes, 4748 E LAVENDER Lane is pet friendly.
Does 4748 E LAVENDER Lane offer parking?
Yes, 4748 E LAVENDER Lane offers parking.
Does 4748 E LAVENDER Lane have units with washers and dryers?
Yes, 4748 E LAVENDER Lane offers units with in unit laundry.
Does 4748 E LAVENDER Lane have a pool?
No, 4748 E LAVENDER Lane does not have a pool.
Does 4748 E LAVENDER Lane have accessible units?
No, 4748 E LAVENDER Lane does not have accessible units.
Does 4748 E LAVENDER Lane have units with dishwashers?
Yes, 4748 E LAVENDER Lane has units with dishwashers.
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