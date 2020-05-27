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4725 E Dry Creek Rd
Last updated June 27 2019 at 9:45 AM

4725 E Dry Creek Rd

4725 East Dry Creek Road · No Longer Available
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Location

4725 East Dry Creek Road, Phoenix, AZ 85044

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
carpet
refrigerator
Unit Amenities
carpet
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
4725 E Dry Creek Rd Available 07/06/19 3 bed 2 bath in Most Desired Ahwatukee - AWESOME 3 BEDROOM 2 BATH HOME WITH EASY ACCESS TO FREEWAYS AND SHOPPING. SEPARATE LIVING AND FAMILY ROOMS. TILE IN THE KITCHEN, NEUTRAL CARPET EVERYWHERE ELSE. CUSTOM PAINT IN SOME ROOMS. WOOD BLINDS. NICE GRASS BACKYARD THAT BACKS TO A CUL-DE-SAC FOR PRIVACY. COVERED PATIO. LOW HOA FEES. THIS HOME WILL SELL ITSELF. DON'T HESITATE TO SHOW. REFRIGERATOR INCLUDED. ALL BRAND NEW APPLIANCES.

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(RLNE3597260)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4725 E Dry Creek Rd have any available units?
4725 E Dry Creek Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4725 E Dry Creek Rd have?
Some of 4725 E Dry Creek Rd's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4725 E Dry Creek Rd currently offering any rent specials?
4725 E Dry Creek Rd is not currently offering any rent specials.
Is 4725 E Dry Creek Rd pet-friendly?
Yes, 4725 E Dry Creek Rd is pet friendly.
Does 4725 E Dry Creek Rd offer parking?
No, 4725 E Dry Creek Rd does not offer parking.
Does 4725 E Dry Creek Rd have units with washers and dryers?
No, 4725 E Dry Creek Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 4725 E Dry Creek Rd have a pool?
No, 4725 E Dry Creek Rd does not have a pool.
Does 4725 E Dry Creek Rd have accessible units?
No, 4725 E Dry Creek Rd does not have accessible units.
Does 4725 E Dry Creek Rd have units with dishwashers?
No, 4725 E Dry Creek Rd does not have units with dishwashers.
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