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3530 East Meadowbrook Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3530 East Meadowbrook Avenue

3530 East Meadowbrook Avenue · No Longer Available
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Location

3530 East Meadowbrook Avenue, Phoenix, AZ 85018
Arcadia Lite

Amenities

on-site laundry
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
BEAUTIFULLY REMODELED HOME LOCATED IN HIGHLY DESIRABLE ARCADIA LITE NEIGHBORHOOD! THIS INCREDIBLE HOME BOASTS SO MANY UPGRADES INCLUDING A STUNNING KITCHEN FEATURING NEW MODERN WHITE CABINETS,QUARTZ COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES & BREAKFAST BAR THAT OPENS TO YOUR GREAT ROOM WHICH MAKES THIS A PERFECT HOME FOR ENTERTAINING! THIS LIGHT, BRIGHT SPACIOUS OPEN FLOORPLAN FEATURES WOOD PLANK TILES THROUGHOUT GIVING IT A CLEAN SEAMLESS LOOK, UPGRADED MODERN LIGHT FIXTURES, & SPACIOUS LAUNDRY ROOM WITH PLENTY OF STORAGE. MASTER SUITE BOASTS BEAUTIFUL BATHROOM WITH MODERN VANITY! ENTER THROUGH YOUR DOUBLE SLIDER GLASS DOORS THAT OPEN TO YOUR BACKYARD. DON'T MISS OUT ON THIS ONE! ***$150 ADMIN FEE DUE W/ MOVE IN FUND. ADMIN FEE OF $15 DUE WITH MO. RENTS***
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3530 East Meadowbrook Avenue have any available units?
3530 East Meadowbrook Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
Is 3530 East Meadowbrook Avenue currently offering any rent specials?
3530 East Meadowbrook Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 3530 East Meadowbrook Avenue pet-friendly?
No, 3530 East Meadowbrook Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3530 East Meadowbrook Avenue offer parking?
No, 3530 East Meadowbrook Avenue does not offer parking.
Does 3530 East Meadowbrook Avenue have units with washers and dryers?
No, 3530 East Meadowbrook Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 3530 East Meadowbrook Avenue have a pool?
No, 3530 East Meadowbrook Avenue does not have a pool.
Does 3530 East Meadowbrook Avenue have accessible units?
No, 3530 East Meadowbrook Avenue does not have accessible units.
Does 3530 East Meadowbrook Avenue have units with dishwashers?
No, 3530 East Meadowbrook Avenue does not have units with dishwashers.
Does 3530 East Meadowbrook Avenue have units with air conditioning?
No, 3530 East Meadowbrook Avenue does not have units with air conditioning.
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