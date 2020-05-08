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341 W Helena Dr
Last updated June 12 2020 at 7:40 AM

341 W Helena Dr

341 West Helena Drive · No Longer Available
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Location

341 West Helena Drive, Phoenix, AZ 85023

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 341 W Helena Dr have any available units?
341 W Helena Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 341 W Helena Dr have?
Some of 341 W Helena Dr's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 341 W Helena Dr currently offering any rent specials?
341 W Helena Dr is not currently offering any rent specials.
Is 341 W Helena Dr pet-friendly?
No, 341 W Helena Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 341 W Helena Dr offer parking?
Yes, 341 W Helena Dr offers parking.
Does 341 W Helena Dr have units with washers and dryers?
No, 341 W Helena Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 341 W Helena Dr have a pool?
No, 341 W Helena Dr does not have a pool.
Does 341 W Helena Dr have accessible units?
No, 341 W Helena Dr does not have accessible units.
Does 341 W Helena Dr have units with dishwashers?
Yes, 341 W Helena Dr has units with dishwashers.
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