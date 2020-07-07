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Phoenix, AZ
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3330 E TIERRA BUENA Lane
Last updated December 21 2019 at 2:02 PM

3330 E TIERRA BUENA Lane

3330 East Tierra Buena Lane · No Longer Available
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Location

3330 East Tierra Buena Lane, Phoenix, AZ 85032

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
media room
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3330 E TIERRA BUENA Lane have any available units?
3330 E TIERRA BUENA Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3330 E TIERRA BUENA Lane have?
Some of 3330 E TIERRA BUENA Lane's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3330 E TIERRA BUENA Lane currently offering any rent specials?
3330 E TIERRA BUENA Lane is not currently offering any rent specials.
Is 3330 E TIERRA BUENA Lane pet-friendly?
No, 3330 E TIERRA BUENA Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3330 E TIERRA BUENA Lane offer parking?
Yes, 3330 E TIERRA BUENA Lane offers parking.
Does 3330 E TIERRA BUENA Lane have units with washers and dryers?
No, 3330 E TIERRA BUENA Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 3330 E TIERRA BUENA Lane have a pool?
No, 3330 E TIERRA BUENA Lane does not have a pool.
Does 3330 E TIERRA BUENA Lane have accessible units?
No, 3330 E TIERRA BUENA Lane does not have accessible units.
Does 3330 E TIERRA BUENA Lane have units with dishwashers?
Yes, 3330 E TIERRA BUENA Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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