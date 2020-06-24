All apartments in Phoenix
Find more places like 3124 E. Piute Ave.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
3124 E. Piute Ave
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3124 E. Piute Ave

3124 East Piute Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

3124 East Piute Avenue, Phoenix, AZ 85050

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
range
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
pool
garage
pet friendly
3124 E. Piute Ave Available 03/03/19 3 BEDROOM HOME WITH POOL - SINGLE STORY 3 BEDROOM 2 BATH HOME ON CULDESAC STREET WTIH VAULTED CEILINGS, RECESSED LIGHTING. CEILING FANS THROUGHOUT. FORMAL LIVING ROOM. EAT IN KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, KITCHEN ISLAND/BREAKFAST BAR AND STAINLESS STEEL APPLIANCES, SMOOTH TOP RANGE OPENS TO LARGE TILED FAMILY ROOM. WOOD LAMINATE FLOORING IN ALL BEDROOMS. MASTER BATH HAS DOUBLE SINKS, SEPARATE GARDEN TUB AND WALK IN SHOWER. INSIDE LAUNDRY WITH WASHER/DRYER HOOKUPS. 2 CAR GARAGE. COVERED PATIO OVERLOOKS FENCED POOL WITH POOL SERVICE INCLUDED. EASY CARE DESERT LANDSCAPING.ONE SMALL/MED DOG UNDER 25 LBS. NO CATS OR LARGE DOGS OR RESTRICTED BREEDS. PLEASE DO NOT DISTURB TENANT. CALL AGENT TO SCHED SHOWING. AVAILABLE FOR A MARCH 3 MOVE IN.

No Cats Allowed

(RLNE3672626)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3124 E. Piute Ave have any available units?
3124 E. Piute Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3124 E. Piute Ave have?
Some of 3124 E. Piute Ave's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3124 E. Piute Ave currently offering any rent specials?
3124 E. Piute Ave is not currently offering any rent specials.
Is 3124 E. Piute Ave pet-friendly?
Yes, 3124 E. Piute Ave is pet friendly.
Does 3124 E. Piute Ave offer parking?
Yes, 3124 E. Piute Ave offers parking.
Does 3124 E. Piute Ave have units with washers and dryers?
No, 3124 E. Piute Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 3124 E. Piute Ave have a pool?
Yes, 3124 E. Piute Ave has a pool.
Does 3124 E. Piute Ave have accessible units?
No, 3124 E. Piute Ave does not have accessible units.
Does 3124 E. Piute Ave have units with dishwashers?
No, 3124 E. Piute Ave does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
Renting vs Buying an Apartment
What to Include in a Roommate Agreement
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Villa de Cortez
3045 N 67th Ave
Phoenix, AZ 85033
Avana at the Pointe
888 E Clinton St
Phoenix, AZ 85020
VIA 21
4111 N 21st St
Phoenix, AZ 85016
Biltmore on the Lake
11050 N Biltmore Dr
Phoenix, AZ 85029
RidgeGate Apartments
2811 W Deer Valley Rd
Phoenix, AZ 85027
Brookfield Terrace
6545 N 19th Ave
Phoenix, AZ 85015
Oakridge Apartments
3330 W Greenway Rd
Phoenix, AZ 85053
Clarendon Park
222 W Clarendon Ave
Phoenix, AZ 85013

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College