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312 W YUKON Drive
Last updated February 23 2020 at 5:55 AM

312 W YUKON Drive

312 West Yukon Drive · No Longer Available
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Location

312 West Yukon Drive, Phoenix, AZ 85027

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
volleyball court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 312 W YUKON Drive have any available units?
312 W YUKON Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 312 W YUKON Drive have?
Some of 312 W YUKON Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 312 W YUKON Drive currently offering any rent specials?
312 W YUKON Drive is not currently offering any rent specials.
Is 312 W YUKON Drive pet-friendly?
No, 312 W YUKON Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 312 W YUKON Drive offer parking?
No, 312 W YUKON Drive does not offer parking.
Does 312 W YUKON Drive have units with washers and dryers?
Yes, 312 W YUKON Drive offers units with in unit laundry.
Does 312 W YUKON Drive have a pool?
Yes, 312 W YUKON Drive has a pool.
Does 312 W YUKON Drive have accessible units?
No, 312 W YUKON Drive does not have accessible units.
Does 312 W YUKON Drive have units with dishwashers?
Yes, 312 W YUKON Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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