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Phoenix, AZ
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2948 W. Michelle Dr.
Last updated June 11 2020 at 11:21 AM

2948 W. Michelle Dr.

2948 West Michelle Drive · No Longer Available
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Location

2948 West Michelle Drive, Phoenix, AZ 85053

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
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No Pets Allowed

(RLNE5779750)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2948 W. Michelle Dr. have any available units?
2948 W. Michelle Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2948 W. Michelle Dr. have?
Some of 2948 W. Michelle Dr.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2948 W. Michelle Dr. currently offering any rent specials?
2948 W. Michelle Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 2948 W. Michelle Dr. pet-friendly?
No, 2948 W. Michelle Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2948 W. Michelle Dr. offer parking?
Yes, 2948 W. Michelle Dr. offers parking.
Does 2948 W. Michelle Dr. have units with washers and dryers?
Yes, 2948 W. Michelle Dr. offers units with in unit laundry.
Does 2948 W. Michelle Dr. have a pool?
No, 2948 W. Michelle Dr. does not have a pool.
Does 2948 W. Michelle Dr. have accessible units?
No, 2948 W. Michelle Dr. does not have accessible units.
Does 2948 W. Michelle Dr. have units with dishwashers?
Yes, 2948 W. Michelle Dr. has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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