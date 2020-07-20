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Phoenix, AZ
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28037 N 23RD Drive
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28037 N 23RD Drive

28037 North 23rd Drive · No Longer Available
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Location

28037 North 23rd Drive, Phoenix, AZ 85085

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 28037 N 23RD Drive have any available units?
28037 N 23RD Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 28037 N 23RD Drive have?
Some of 28037 N 23RD Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 28037 N 23RD Drive currently offering any rent specials?
28037 N 23RD Drive is not currently offering any rent specials.
Is 28037 N 23RD Drive pet-friendly?
No, 28037 N 23RD Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 28037 N 23RD Drive offer parking?
Yes, 28037 N 23RD Drive offers parking.
Does 28037 N 23RD Drive have units with washers and dryers?
No, 28037 N 23RD Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 28037 N 23RD Drive have a pool?
No, 28037 N 23RD Drive does not have a pool.
Does 28037 N 23RD Drive have accessible units?
No, 28037 N 23RD Drive does not have accessible units.
Does 28037 N 23RD Drive have units with dishwashers?
Yes, 28037 N 23RD Drive has units with dishwashers.
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