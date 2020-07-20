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2612 W Mobile Ln.
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2612 W Mobile Ln.

2612 West Mobile Lane · No Longer Available
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Location

2612 West Mobile Lane, Phoenix, AZ 85041
Weston Park

Amenities

in unit laundry
granite counters
pet friendly
refrigerator
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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APPLY THROUGH OUR WEBSITE HTTP://LOTUSREALESTATEUS.COM. GO TO THE PROPERTIES TAB, FIND THE PROPERTY YOU WISH TO APPLY FOR, AND CLICK APPLY NOW. $200.00 ADMIN FEE TO LOTUS REAL ESTATE UPON APPROVAL.

(RLNE4930338)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2612 W Mobile Ln. have any available units?
2612 W Mobile Ln. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2612 W Mobile Ln. have?
Some of 2612 W Mobile Ln.'s amenities include in unit laundry, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2612 W Mobile Ln. currently offering any rent specials?
2612 W Mobile Ln. is not currently offering any rent specials.
Is 2612 W Mobile Ln. pet-friendly?
Yes, 2612 W Mobile Ln. is pet friendly.
Does 2612 W Mobile Ln. offer parking?
No, 2612 W Mobile Ln. does not offer parking.
Does 2612 W Mobile Ln. have units with washers and dryers?
Yes, 2612 W Mobile Ln. offers units with in unit laundry.
Does 2612 W Mobile Ln. have a pool?
No, 2612 W Mobile Ln. does not have a pool.
Does 2612 W Mobile Ln. have accessible units?
No, 2612 W Mobile Ln. does not have accessible units.
Does 2612 W Mobile Ln. have units with dishwashers?
No, 2612 W Mobile Ln. does not have units with dishwashers.
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