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Phoenix, AZ
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25911 N 56TH Drive
Last updated April 7 2020 at 11:36 PM

25911 N 56TH Drive

25911 North 56th Drive · No Longer Available
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Location

25911 North 56th Drive, Phoenix, AZ 85083
Stetson Valley

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
air conditioning
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25911 N 56TH Drive have any available units?
25911 N 56TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 25911 N 56TH Drive have?
Some of 25911 N 56TH Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25911 N 56TH Drive currently offering any rent specials?
25911 N 56TH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 25911 N 56TH Drive pet-friendly?
No, 25911 N 56TH Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 25911 N 56TH Drive offer parking?
No, 25911 N 56TH Drive does not offer parking.
Does 25911 N 56TH Drive have units with washers and dryers?
No, 25911 N 56TH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 25911 N 56TH Drive have a pool?
No, 25911 N 56TH Drive does not have a pool.
Does 25911 N 56TH Drive have accessible units?
No, 25911 N 56TH Drive does not have accessible units.
Does 25911 N 56TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 25911 N 56TH Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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