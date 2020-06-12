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Phoenix, AZ
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23810 N 22ND Street
Last updated May 10 2020 at 4:56 AM

23810 N 22ND Street

23810 North 22nd Street · No Longer Available
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Location

23810 North 22nd Street, Phoenix, AZ 85024
Mountaingate North

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
playground
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23810 N 22ND Street have any available units?
23810 N 22ND Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 23810 N 22ND Street have?
Some of 23810 N 22ND Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23810 N 22ND Street currently offering any rent specials?
23810 N 22ND Street is not currently offering any rent specials.
Is 23810 N 22ND Street pet-friendly?
No, 23810 N 22ND Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 23810 N 22ND Street offer parking?
Yes, 23810 N 22ND Street offers parking.
Does 23810 N 22ND Street have units with washers and dryers?
No, 23810 N 22ND Street does not offer units with in unit laundry.
Does 23810 N 22ND Street have a pool?
No, 23810 N 22ND Street does not have a pool.
Does 23810 N 22ND Street have accessible units?
No, 23810 N 22ND Street does not have accessible units.
Does 23810 N 22ND Street have units with dishwashers?
Yes, 23810 N 22ND Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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