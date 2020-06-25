All apartments in Phoenix
Find more places like 22705 N 38TH Way.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
22705 N 38TH Way
Last updated May 16 2019 at 10:37 AM

22705 N 38TH Way

22705 North 38th Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

22705 North 38th Way, Phoenix, AZ 85050
Village at Aviano

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
TARRAGONA PREMINUM CORNER PRIVATE LOT IN THE HIGHLY SOUGHT AFTER AVIANO SUBDIVISION~FEATURES 4 BD, 2.5 BATH~SOARING COVERT CEILINGS, GAS FIREPLACE, DIAGONALLY LAID TRAVERTINE FLOORS~ NEWER TWO-TONED DESIGNER PAINT THROUGHOUT~BRAND NEW PLUSH BERBER CARPETING IN MAIN ROOMS~CELLULAR SHADES~CHEFS KITCHEN FEATURES: GRANITE SLAB COUNTERS, STUNNING CHERRY 42' CABINETS,STAINLESS STEEL APPLIANCES, HUGE PANTRY AND BREAKFAST NOOK~PRIVATE MASTER RETREAT HAS SITTING AREA AND OPULENT MASTER BATH WITH SEP STALL SHOWER, ROMAN TUB, DESIGNER MIRRORS, HIS AND HER VANITIES~JUST A STROLL AWAY FROM WILDFIRE ELEMENTRY SCHOOL, BOYS & GIRLS CLUB, DESERT RIDGE MARKET PLACE, CITY NORTH AND KIERLAND COMMONS, SCOTTSDALE QUARTER AND SO MUCH MORE! PLUS LANDSCAPING MAINTENANCE IS INCLUDED!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22705 N 38TH Way have any available units?
22705 N 38TH Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 22705 N 38TH Way have?
Some of 22705 N 38TH Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22705 N 38TH Way currently offering any rent specials?
22705 N 38TH Way is not currently offering any rent specials.
Is 22705 N 38TH Way pet-friendly?
No, 22705 N 38TH Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 22705 N 38TH Way offer parking?
No, 22705 N 38TH Way does not offer parking.
Does 22705 N 38TH Way have units with washers and dryers?
No, 22705 N 38TH Way does not offer units with in unit laundry.
Does 22705 N 38TH Way have a pool?
No, 22705 N 38TH Way does not have a pool.
Does 22705 N 38TH Way have accessible units?
No, 22705 N 38TH Way does not have accessible units.
Does 22705 N 38TH Way have units with dishwashers?
Yes, 22705 N 38TH Way has units with dishwashers.
Helpful Articles
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
What to Include in a Roommate Agreement
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Crystal Creek
10 E Bell Rd
Phoenix, AZ 85022
The Met At 3rd at 3rd and Fillmore
200 E Fillmore St
Phoenix, AZ 85004
Paradise Falls
15434 N 32nd St
Phoenix, AZ 85032
Glenrosa Park
4337 N 53rd Ln
Phoenix, AZ 85031
Palm Court
20401 N 19th Ave
Phoenix, AZ 85027
Sanctuary on 22nd
8530 N 22nd Ave
Phoenix, AZ 85021
Presidio North
17031 N 11th Ave
Phoenix, AZ 85023
View 32 Apartments
10801 North 32nd Street
Phoenix, AZ 85028

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College