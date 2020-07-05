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2221 E Union Hills Drive
Last updated April 16 2020 at 5:07 AM

2221 E Union Hills Drive

2221 E Union Hls Dr · No Longer Available
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Location

2221 E Union Hls Dr, Phoenix, AZ 85022

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2221 E Union Hills Drive have any available units?
2221 E Union Hills Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2221 E Union Hills Drive have?
Some of 2221 E Union Hills Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2221 E Union Hills Drive currently offering any rent specials?
2221 E Union Hills Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2221 E Union Hills Drive pet-friendly?
No, 2221 E Union Hills Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2221 E Union Hills Drive offer parking?
Yes, 2221 E Union Hills Drive offers parking.
Does 2221 E Union Hills Drive have units with washers and dryers?
No, 2221 E Union Hills Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2221 E Union Hills Drive have a pool?
No, 2221 E Union Hills Drive does not have a pool.
Does 2221 E Union Hills Drive have accessible units?
No, 2221 E Union Hills Drive does not have accessible units.
Does 2221 E Union Hills Drive have units with dishwashers?
Yes, 2221 E Union Hills Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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