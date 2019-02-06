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2205 N EDGEMERE Street
Last updated September 20 2019 at 7:45 AM

2205 N EDGEMERE Street

2205 N Edgemere St · No Longer Available
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Location

2205 N Edgemere St, Phoenix, AZ 85006
Coronado

Amenities

hardwood floors
recently renovated
stainless steel
fireplace
range
oven
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
LOCATION, LOCATION, LOCATION! WELCOME HOME TO THIS CHARMING 1 BEDROOM IN THE CORONADO HISTORIC DISTRICT. FEATURING STYLISH OAK WOOD FLOORS IN THE LIVING ROOM, TRAFFIC AREAS, AND BEDROOM. FRESH PAINT THROUGHOUT. UPDATED TILE IN THE KITCHEN AND BATHROOM AND THE TUB HAS BEEN RE-TILED TO MATCH TOO! RECENTLY REMODELED KITCHEN FEATURING NEW, WHITE SHAKER CABINETS, BLACK CERAMIC COUNTER TOP, NEW STAINLESS STEEL HARDWARE, NEW REFRIGERATOR AND VINTAGE GAS RANGE/OVEN. PRIVATE BACKYARD WITH LOW MAINTENANCE LANDSCAPE. FRONT YARD LANDSCAPE MAINTENANCE INCLUDED.THIS IS THE OPEN FLOOR PLAN THAT YOU'VE BEEN LOOKING FOR WITH THE BRICK BUILDING LOOK YOU CAN'T FIND ANYWHERE ELSE! WATER, SEWER, AND TRASH IS INCLUDED IN THE MONTHLY RENT. DON'T MISS OUT ON THIS MUST SEE! $200 ADMIN FEE DUE AT LEASE SIGNING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2205 N EDGEMERE Street have any available units?
2205 N EDGEMERE Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2205 N EDGEMERE Street have?
Some of 2205 N EDGEMERE Street's amenities include hardwood floors, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2205 N EDGEMERE Street currently offering any rent specials?
2205 N EDGEMERE Street is not currently offering any rent specials.
Is 2205 N EDGEMERE Street pet-friendly?
No, 2205 N EDGEMERE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2205 N EDGEMERE Street offer parking?
No, 2205 N EDGEMERE Street does not offer parking.
Does 2205 N EDGEMERE Street have units with washers and dryers?
No, 2205 N EDGEMERE Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2205 N EDGEMERE Street have a pool?
No, 2205 N EDGEMERE Street does not have a pool.
Does 2205 N EDGEMERE Street have accessible units?
No, 2205 N EDGEMERE Street does not have accessible units.
Does 2205 N EDGEMERE Street have units with dishwashers?
No, 2205 N EDGEMERE Street does not have units with dishwashers.
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