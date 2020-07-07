All apartments in Phoenix
Find more places like 19833 N 35TH Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
19833 N 35TH Street
Last updated October 17 2019 at 12:09 PM

19833 N 35TH Street

19833 North 35th Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

19833 North 35th Street, Phoenix, AZ 85050

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
stainless steel
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
PRIVACY ABOUNDS IN THIS WONDERFUL SINGLE LEVEL PULTE HOME. SINGLE STORIES ON BOTH SIDES AND NO HOMES BEHIND BECAUSE IT BACKS TO THE CANAL. THIS LIGHT, BRIGHT AND FLOWING OPEN FLOORPLAN IS PERFECT WITH NEUTRAL CARPETING AND PAINT THROUGHOUT. TILE IN KITCHEN, HALLS AND BATHS. DESIREABLE MASTER SPLIT PLAN. OPEN DEN, OFFICE OR DINING ROOM. LARGE EAT-IN-KITCHEN FEATURES LOTS OF CABINET AND COUNTER SPACE PLUS A NICE SIZE PANTRY. NEWER STAINLESS STEEL APPLIANCES. KITCHEN OVERLOOKS LARGE FAMILY ROOM WHICH OPENS TO BACKYARD WITH WONDERFUL PLAY POOL (POOL SERVICE INCLUDED IN RENT). JUST MINUTES FROM DESERT RIDGE AND EASY ACCESS TO BOTH THE 51 AND 101.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19833 N 35TH Street have any available units?
19833 N 35TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 19833 N 35TH Street have?
Some of 19833 N 35TH Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19833 N 35TH Street currently offering any rent specials?
19833 N 35TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 19833 N 35TH Street pet-friendly?
No, 19833 N 35TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 19833 N 35TH Street offer parking?
Yes, 19833 N 35TH Street offers parking.
Does 19833 N 35TH Street have units with washers and dryers?
No, 19833 N 35TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 19833 N 35TH Street have a pool?
Yes, 19833 N 35TH Street has a pool.
Does 19833 N 35TH Street have accessible units?
No, 19833 N 35TH Street does not have accessible units.
Does 19833 N 35TH Street have units with dishwashers?
Yes, 19833 N 35TH Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Helpful Articles
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
The Best & Worst Cities for Dating 2019
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Villa Toscana
10201 N 33rd Ave
Phoenix, AZ 85051
Morgan Park
8902 N 19th Ave
Phoenix, AZ 85021
Spectra on 7th North
20435 N 7th St
Phoenix, AZ 85027
Connect on Union
2311 E Union Hills Dr
Phoenix, AZ 85024
The Retreat
20808 N 27th Ave
Phoenix, AZ 85027
CityScape Residences
11 S Central Ave
Phoenix, AZ 85003
Las Colinas Apartments
5704 W Thomas Rd
Phoenix, AZ 85035
Esteban Park
5611 S 32nd St
Phoenix, AZ 85040

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio ApartmentsPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College