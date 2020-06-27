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Phoenix, AZ
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1944 W. Davis Rd.
Last updated August 16 2019 at 3:41 PM

1944 W. Davis Rd.

1944 West Davis Road · No Longer Available
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Location

1944 West Davis Road, Phoenix, AZ 85023
Northgate

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
basketball court
courtyard
parking
playground
pool
garage
hot tub
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No Pets Allowed

(RLNE3672636)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1944 W. Davis Rd. have any available units?
1944 W. Davis Rd. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1944 W. Davis Rd. have?
Some of 1944 W. Davis Rd.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1944 W. Davis Rd. currently offering any rent specials?
1944 W. Davis Rd. is not currently offering any rent specials.
Is 1944 W. Davis Rd. pet-friendly?
No, 1944 W. Davis Rd. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1944 W. Davis Rd. offer parking?
Yes, 1944 W. Davis Rd. offers parking.
Does 1944 W. Davis Rd. have units with washers and dryers?
Yes, 1944 W. Davis Rd. offers units with in unit laundry.
Does 1944 W. Davis Rd. have a pool?
Yes, 1944 W. Davis Rd. has a pool.
Does 1944 W. Davis Rd. have accessible units?
No, 1944 W. Davis Rd. does not have accessible units.
Does 1944 W. Davis Rd. have units with dishwashers?
Yes, 1944 W. Davis Rd. has units with dishwashers.
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