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18417 N. 20TH PL
Last updated August 1 2019 at 10:36 AM

18417 N. 20TH PL

18417 North 20th Place · No Longer Available
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Location

18417 North 20th Place, Phoenix, AZ 85022

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
TONS OF CHARM, TONS OF SPACE IN THE HEART OF NORTH PHX - *BRAND NEW CARPET. LOTS OF ROOM IN THIS LIGHT, OPEN AND AIRY 3 BEDROOM, 2.5 BATH HOME ON A CULDESAC STREET WITH HUGE CLERESTORY CEILINGS IN GREAT ROOM, FORMAL DINING, CUTOUTS AND PLANT SHELVES, HUGE EAT IN KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, TONS OF CABINET SPACE, FAUX GRANITE COUNTERS, BLACK APPLIANCES WITH FRIDGE INCLUDED AND GAS STOVE. HALF BATH DOWNSTAIRS W/ PEDESTAL SINK. HUGE LAUNDRY/UTILITY ROOM W/ BUILT IN CABINETS AND WASHER/DRYER INCLUDED. SO MUCH SPACE UTIL ROOM COULD ALSO BE USED FOR OFFICE. ALL BEDROOMS UPSTAIRS. GREAT SIZED SECONDARY BEDROOMS WITH JACK AND JILL BATHROOM W/ DOUBLE SINKS. DOUBLE DOORS TO MASTER SUITE WITH DUAL WALK IN CLOSETS, PRIVATE ACCESS BALCONY AND MASTER BATH WITH DOUBLE SINKS. 2 CAR GARAGE. COVERED PATIO AND LANDSCAPED BACKYARD WITH SYNTHETIC GRASS ( NO MOWING!) AND EASY CARE DESERT FRONT LANDSCAPING. ALL THIS CLOSE TO EXCELLENT SCHOOLS, GOLFING, HIKING/BIKING, SCOTTSDALE, DESERT RIDGE, 51 FREEWAY ACCESS, DINING AND SHOPPING. MTN VIEWS. THIS WON'T LAST LONG! PETS ON OWNER APPROVAL. SORRY NO DOGS, CATS ONLY. TENANT PAYS ALL UTILITIES . TENANT TO VERIFY ALL SCHOOLS. TENANT MUST SHOW PROOF OF RENTERS INSURANCE. OWNERS PAYS FOR ONCE A MONTH LANDSCAPING

(RLNE5048746)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18417 N. 20TH PL have any available units?
18417 N. 20TH PL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 18417 N. 20TH PL have?
Some of 18417 N. 20TH PL's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18417 N. 20TH PL currently offering any rent specials?
18417 N. 20TH PL is not currently offering any rent specials.
Is 18417 N. 20TH PL pet-friendly?
Yes, 18417 N. 20TH PL is pet friendly.
Does 18417 N. 20TH PL offer parking?
Yes, 18417 N. 20TH PL offers parking.
Does 18417 N. 20TH PL have units with washers and dryers?
Yes, 18417 N. 20TH PL offers units with in unit laundry.
Does 18417 N. 20TH PL have a pool?
No, 18417 N. 20TH PL does not have a pool.
Does 18417 N. 20TH PL have accessible units?
No, 18417 N. 20TH PL does not have accessible units.
Does 18417 N. 20TH PL have units with dishwashers?
No, 18417 N. 20TH PL does not have units with dishwashers.
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