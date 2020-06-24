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Phoenix, AZ
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18225 N 31ST Avenue
Last updated April 8 2020 at 5:25 AM

18225 N 31ST Avenue

18225 North 31st Avenue · No Longer Available
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Location

18225 North 31st Avenue, Phoenix, AZ 85053

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
REMODELED 3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS AND 2 CAR GARAGE HOME WITH AN OPEN FLOOR PLAN , HAS A HUGE MASTER BEDROOM W/SITING AREA AND FIREPLACE, LARGE BATH AND WALKIN CLOSET. THE KITCHEN HAS NEWER CABINETS WITH GRANITE COUNTER TOPS, GLASS TILE BACK-SPLASH, STAINLESS STEEL APPLIANCES , 18X18 TILE IN FAMILY ROOM, DINING ROOM & BEDROOMS, NEWER FIXTURES, CEILING FANS,TWO TONE PAINT. THIS GORGEOUS HOME IS LOCATED IN THE PERFECT PHOENIX LOCATION ! VERY NICE, ESTABLISHED NEIGHBORHOOD, CONVENIENT TO EVERYTHING: SCHOOLS, SHOPPING, PARKS, I-17 & 101. THIS IS A MUST SEE! YOU WILL LOVE IT !

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18225 N 31ST Avenue have any available units?
18225 N 31ST Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 18225 N 31ST Avenue have?
Some of 18225 N 31ST Avenue's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18225 N 31ST Avenue currently offering any rent specials?
18225 N 31ST Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 18225 N 31ST Avenue pet-friendly?
No, 18225 N 31ST Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 18225 N 31ST Avenue offer parking?
Yes, 18225 N 31ST Avenue offers parking.
Does 18225 N 31ST Avenue have units with washers and dryers?
No, 18225 N 31ST Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 18225 N 31ST Avenue have a pool?
No, 18225 N 31ST Avenue does not have a pool.
Does 18225 N 31ST Avenue have accessible units?
No, 18225 N 31ST Avenue does not have accessible units.
Does 18225 N 31ST Avenue have units with dishwashers?
Yes, 18225 N 31ST Avenue has units with dishwashers.
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