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Phoenix, AZ
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1819 W FAIRMOUNT Avenue
Last updated August 4 2019 at 6:57 AM

1819 W FAIRMOUNT Avenue

1819 West Fairmount Avenue · No Longer Available
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Location

1819 West Fairmount Avenue, Phoenix, AZ 85015
North Encanto

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
: BEAUTIFUL 4 BEDROOM, 2 BATH HOUSE, WITH RV GATE AND BLOCK FENCE, ON A LARGE LOT, CENTRALLY LOCATED IN DOWNTOWN PHOENIX. PROFESSIONALLY PAINTED AND REMODELED, BRAND NEW TRANE AIR CONDITIONER, CEILING FANS AND FAUX WOOD BLINDS THROUGHOUT. UPDATED EAT-IN KITCHEN OPENS TO A LARGE BEAUTIFUL COVERED TILE PATIO, AND IS EQUIPPED WITH REFRIGERATOR, DISHWASHER, STOVE AND MICROWAVE. THE HOUSE HAS BEAUTIFUL CONCRETE FLOORING IN THE LIVING ROOM AND BEDROOMS, AND TILE FLOORS IN THE KITCHEN AND BATHROOMS. LAUNDRY HAS AMPLE STORAGE, WASHER AND DRYER. BACK YARD HAS 3 STORAGE SHEDS. WATERING SYSTEM IN THE FRONT AND BACK. GRASS YARDS. CLOSE TO DOWNTOWN OFFICES, SCHOOL SHOPPING, LIGHT RAIL AND OTHER PUBLIC TRANSPORTATION, BUSINESSES, SHOPPING AND ENTERTAINMENT,

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1819 W FAIRMOUNT Avenue have any available units?
1819 W FAIRMOUNT Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1819 W FAIRMOUNT Avenue have?
Some of 1819 W FAIRMOUNT Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1819 W FAIRMOUNT Avenue currently offering any rent specials?
1819 W FAIRMOUNT Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1819 W FAIRMOUNT Avenue pet-friendly?
No, 1819 W FAIRMOUNT Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1819 W FAIRMOUNT Avenue offer parking?
Yes, 1819 W FAIRMOUNT Avenue offers parking.
Does 1819 W FAIRMOUNT Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1819 W FAIRMOUNT Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1819 W FAIRMOUNT Avenue have a pool?
No, 1819 W FAIRMOUNT Avenue does not have a pool.
Does 1819 W FAIRMOUNT Avenue have accessible units?
No, 1819 W FAIRMOUNT Avenue does not have accessible units.
Does 1819 W FAIRMOUNT Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1819 W FAIRMOUNT Avenue has units with dishwashers.
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