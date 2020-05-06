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Phoenix, AZ
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16914 S CEDARWOOD Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

16914 S CEDARWOOD Lane

16914 South Cedarwood Lane · No Longer Available
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Location

16914 South Cedarwood Lane, Phoenix, AZ 85048
Foothills Golf Club

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16914 S CEDARWOOD Lane have any available units?
16914 S CEDARWOOD Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 16914 S CEDARWOOD Lane have?
Some of 16914 S CEDARWOOD Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16914 S CEDARWOOD Lane currently offering any rent specials?
16914 S CEDARWOOD Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 16914 S CEDARWOOD Lane pet-friendly?
Yes, 16914 S CEDARWOOD Lane is pet friendly.
Does 16914 S CEDARWOOD Lane offer parking?
Yes, 16914 S CEDARWOOD Lane does offer parking.
Does 16914 S CEDARWOOD Lane have units with washers and dryers?
Yes, 16914 S CEDARWOOD Lane offers units with in unit laundry.
Does 16914 S CEDARWOOD Lane have a pool?
Yes, 16914 S CEDARWOOD Lane has a pool.
Does 16914 S CEDARWOOD Lane have accessible units?
No, 16914 S CEDARWOOD Lane does not have accessible units.
Does 16914 S CEDARWOOD Lane have units with dishwashers?
Yes, 16914 S CEDARWOOD Lane has units with dishwashers.
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