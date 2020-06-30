All apartments in Phoenix
Find more places like 16640 S 25TH Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
16640 S 25TH Street
Last updated June 13 2020 at 12:10 AM

16640 S 25TH Street

16640 South 25th Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Mountain Park Ranch
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

16640 South 25th Street, Phoenix, AZ 85048
Mountain Park Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
APPLICATIONS BEING ACCEPTED ALL WEEKEND, RUNNING APPS ON MONDAY JUNE 8TH. EXCUSE OUR MESS. NEW FLOORING, NEW PAINT, NEW APPLIANCES COMING. THIS HOME BACKS TO THE MOUNTAIN PRESERVE. BEAUTIFUL VIEWS INSIDE AND OUT. MASTER BATH FEATUR ENJOY THE MOUNTAIN VIEW AND THE WONDERFUL FOOTHILLS AREA. NEUTRAL DECOR. KITCHEN ISLAND OPENS UP TO FAMILY ROOM. 3 CAR GARAGE, LIVING, FAMILY AND DINING ROOMS. HOME IS GETTING A MAKE OVER - NEW INTERIOR PAINT AND CARPET TO BE COMPLETED SOON. $200 admin fee due at move in plus $25 monthly admin fee PICTURES MAY NOT BE CURRENT

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16640 S 25TH Street have any available units?
16640 S 25TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 16640 S 25TH Street have?
Some of 16640 S 25TH Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16640 S 25TH Street currently offering any rent specials?
16640 S 25TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 16640 S 25TH Street pet-friendly?
No, 16640 S 25TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 16640 S 25TH Street offer parking?
Yes, 16640 S 25TH Street offers parking.
Does 16640 S 25TH Street have units with washers and dryers?
No, 16640 S 25TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 16640 S 25TH Street have a pool?
No, 16640 S 25TH Street does not have a pool.
Does 16640 S 25TH Street have accessible units?
No, 16640 S 25TH Street does not have accessible units.
Does 16640 S 25TH Street have units with dishwashers?
Yes, 16640 S 25TH Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Helpful Articles
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
How to Get Your Security Deposit Refunded
The Best Cities for Singles 2019
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Spectra on 7th South
20425 North 7th Street
Phoenix, AZ 85024
Biltmore on the Lake
11050 N Biltmore Dr
Phoenix, AZ 85029
Sonoran Flats
17249 N 7th St
Phoenix, AZ 85022
The Hawthorne
3848 N 3rd Ave
Phoenix, AZ 85013
8th and Row
818 East Roosevelt Street
Phoenix, AZ 85006
Bell Cove
17239 N 19th Ave
Phoenix, AZ 85023
Serafina at South Mountain
11025 S 51st St
Phoenix, AZ 85044
Camden Copper Square
901 E Van Buren St
Phoenix, AZ 85006

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College