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16630 N 61ST Place
Last updated April 3 2020 at 1:52 PM

16630 N 61ST Place

16630 North 61st Place · (480) 540-5479
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Location

16630 North 61st Place, Phoenix, AZ 85254

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$5,100

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4 Bed · 3 Bath · 2827 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
pool table
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
pool table
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16630 N 61ST Place have any available units?
16630 N 61ST Place has a unit available for $5,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 16630 N 61ST Place have?
Some of 16630 N 61ST Place's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16630 N 61ST Place currently offering any rent specials?
16630 N 61ST Place isn't currently offering any rent specials.
Is 16630 N 61ST Place pet-friendly?
No, 16630 N 61ST Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 16630 N 61ST Place offer parking?
Yes, 16630 N 61ST Place does offer parking.
Does 16630 N 61ST Place have units with washers and dryers?
No, 16630 N 61ST Place does not offer units with in unit laundry.
Does 16630 N 61ST Place have a pool?
Yes, 16630 N 61ST Place has a pool.
Does 16630 N 61ST Place have accessible units?
No, 16630 N 61ST Place does not have accessible units.
Does 16630 N 61ST Place have units with dishwashers?
Yes, 16630 N 61ST Place has units with dishwashers.
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