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1610 W OREGON Avenue
Last updated December 15 2019 at 11:47 AM

1610 W OREGON Avenue

1610 West Oregon Avenue · No Longer Available
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Location

1610 West Oregon Avenue, Phoenix, AZ 85015

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
cable included
garage
Unit Amenities
cable included
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
pet friendly
CLEAN, GATED, 2-Car Garage, MOVE-IN READY, UNBEATABLE LOCATION ** 2-level TOWNHOME PERFECTLY LOCATED in Central Phoenix close to LIGHTRAIL, POSH RESTAURANTS, SHOPPING, I-17 Freeway and MORE! ** BEAUTIFULLY MAINTAINED ** EPOXY GARAGE FLOOR, GRANITE SLAB in KITCHEN and BATHS ** OPEN GREAT ROOM and KITCHEN provide COMFORTABLE and EASY LIVING and BACKYARD is JUST RIGHT ** SPACIOUS MASTER SUITE with HUGE WALK-IN CLOSET, DOUBLE VANITIES, SEPARATE SHOWER & TUB ** ALL APPLIANCES and BASIC CABLE INCLUDED ** Beautiful COMMUNITY POOL & SPA ** PETS Lessor Approval-- GOOD CREDIT REQUIRED--RENTAL APP ($40/per adult) COMPLETE ENTIRELY & LINK for CREDIT/BACKGROUND will be SENT by MySmartMove/TransUnion & PAID directly by TENANT PROSPECT--ALL YOU HAVE TO DO is MOVE-IN - Hurry this one will not last!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1610 W OREGON Avenue have any available units?
1610 W OREGON Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1610 W OREGON Avenue have?
Some of 1610 W OREGON Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1610 W OREGON Avenue currently offering any rent specials?
1610 W OREGON Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1610 W OREGON Avenue pet-friendly?
Yes, 1610 W OREGON Avenue is pet friendly.
Does 1610 W OREGON Avenue offer parking?
Yes, 1610 W OREGON Avenue offers parking.
Does 1610 W OREGON Avenue have units with washers and dryers?
No, 1610 W OREGON Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1610 W OREGON Avenue have a pool?
Yes, 1610 W OREGON Avenue has a pool.
Does 1610 W OREGON Avenue have accessible units?
No, 1610 W OREGON Avenue does not have accessible units.
Does 1610 W OREGON Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1610 W OREGON Avenue has units with dishwashers.
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