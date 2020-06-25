All apartments in Phoenix
Find more places like 1509 W FLYNN Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
1509 W FLYNN Lane
Last updated April 27 2019 at 2:17 AM

1509 W FLYNN Lane

1509 West Flynn Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1509 West Flynn Lane, Phoenix, AZ 85015

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
pool
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
!!BRAND NEW AC INSTALL 2/18/19!! CORRIDOR LIVING AT ITS BEST AND FOR THE BEST PRICE IN THE AREA!!! OPEN CONCEPT WILL MAKE IT ALL ABOUT FAMILY AND FRIENDS. TASTEFULLY REMODELED WITH THE MODERN YET SOFT TAUPE GREYS. BEAUTIFUL WHITE CABINETS, A BIT O BLING COUNTERS AND AN ISLAND FOR A FUN FUNCTIONAL KITCHEN. DURABLE PORCELAIN WOOD LOOK TILE THROUGH OUT THE MAIN LIVING AREAS. !! THE BEST PART IS THE RESORT BACK YARD, READY FOR ALL YOUR ENTERTAINING. THIS OASIS HAS A COVERED PAITO W/FRENCH DOORS THAT CAN BE FULLY OPENED FORINDOOR/OUTDOOR LIVING W/ MATURE LANDSCAPE AND GREEN GRASS.THE MASTER IS FOCUSED ON COMFORT AND THE RAIN SHOWER CAN GET RID OF ALL THE DAY'S STRESS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1509 W FLYNN Lane have any available units?
1509 W FLYNN Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1509 W FLYNN Lane have?
Some of 1509 W FLYNN Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1509 W FLYNN Lane currently offering any rent specials?
1509 W FLYNN Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1509 W FLYNN Lane pet-friendly?
No, 1509 W FLYNN Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1509 W FLYNN Lane offer parking?
No, 1509 W FLYNN Lane does not offer parking.
Does 1509 W FLYNN Lane have units with washers and dryers?
No, 1509 W FLYNN Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1509 W FLYNN Lane have a pool?
Yes, 1509 W FLYNN Lane has a pool.
Does 1509 W FLYNN Lane have accessible units?
No, 1509 W FLYNN Lane does not have accessible units.
Does 1509 W FLYNN Lane have units with dishwashers?
Yes, 1509 W FLYNN Lane has units with dishwashers.
Helpful Articles
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
How Much Should I Spend on Rent?
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Carlyle at South Mountain
5102 E. Piedmont Rd
Phoenix, AZ 85044
Pearl Biltmore
2323 East Highland Avenue
Phoenix, AZ 85016
Indigo Creek
14221 N 51st Ave
Phoenix, AZ 85306
Seven
19800 N 7th St
Phoenix, AZ 85024
The Place At Wickertree Apartments
20003 N 23rd Ave
Phoenix, AZ 85027
Arrive North Scottsdale
17950 N 68th St
Phoenix, AZ 85054
Sonoran Flats
17249 N 7th St
Phoenix, AZ 85022
Northern Edge
2339 W Northern Ave
Phoenix, AZ 85021

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College