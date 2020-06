1316 W North Ln

Amenities

granite counters pet friendly parking recently renovated air conditioning ceiling fan

For more details please contact Naby Aguayo 5628950972

Para mas detalles llama a Naby Aguayo 5628950972



GORGEOUS SINGLE LEVEL DETACHED 2 BEDROOM 1 BATH FOR RENT. 671 sq ft. Upgraded kitchen with solid wood cabinets, granite counter tops, black appliances including refrigerator, microwave. Upgraded bath with granite counter tops and solid wood cabinets. All tile flooring, dual pane windows and ceiling fans. Close to freeways, shopping and schools, this unit always goes fast! 1 parking spot in lot included, along with ample street parking. To qualify, income must be 2400.00 per month, no evictions, good credit, and no criminal background history. Credit check along with 1 month of pay stubs verifying income will be required upon application. Landlord pays for water. 1st and last month's rent will be collected upon move-in, along with a $800 security deposit. Pets allowed with extra $100 pet deposit, no pet rent!



BONITO NIVEL INDIVIDUAL CON 2 DORMITORIOS, 1 BAÑO PARA ALQUILER. 671 pies cuadrados. Renovado con cabinetes de madera, encimeras de granito, electrodomésticos negros que incluyen refrigerador y horno de microondas. Baño tambien renovado con encimeras de granito y cabinetes de madera. Todos los pisos de madera, ventanas de doble panel y ventiladores de techo. Cerca de autopistas, centros comerciales y escuelas, esta unidad siempre se va rapido! 1 lugar de estacionamiento en el lote incluido, junto con amplio estacionamiento por la calle. Para calificar, los ingresos deben ser mas de 2400.00 por mes, sin desalojos, buen historia de crédito ni historia de antecedentes penales. Se requerirá un cheque de crédito junto con un talón de cheque de 1 mes para verificar los ingresos al momento de la solicitud. El propietario paga por el agua. El alquiler del primer y último mes se cobrará al momento de la mudanza, junto con un depósito de seguridad de $800. Se admiten mascotas con un depósito adicional de $100 por mascota.