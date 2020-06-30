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1310 E SHEENA Drive
Last updated January 18 2020 at 7:21 AM

1310 E SHEENA Drive

1310 East Sheena Drive · No Longer Available
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Location

1310 East Sheena Drive, Phoenix, AZ 85022

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
walk in closets
pool
hot tub
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1310 E SHEENA Drive have any available units?
1310 E SHEENA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1310 E SHEENA Drive have?
Some of 1310 E SHEENA Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1310 E SHEENA Drive currently offering any rent specials?
1310 E SHEENA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1310 E SHEENA Drive pet-friendly?
Yes, 1310 E SHEENA Drive is pet friendly.
Does 1310 E SHEENA Drive offer parking?
No, 1310 E SHEENA Drive does not offer parking.
Does 1310 E SHEENA Drive have units with washers and dryers?
No, 1310 E SHEENA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1310 E SHEENA Drive have a pool?
Yes, 1310 E SHEENA Drive has a pool.
Does 1310 E SHEENA Drive have accessible units?
No, 1310 E SHEENA Drive does not have accessible units.
Does 1310 E SHEENA Drive have units with dishwashers?
Yes, 1310 E SHEENA Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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