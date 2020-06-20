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Phoenix, AZ
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130 E CREOSOTE Drive
Last updated June 14 2020 at 2:39 AM

130 E CREOSOTE Drive

130 East Creosote Drive · No Longer Available
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Location

130 East Creosote Drive, Phoenix, AZ 85085

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
playground
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 130 E CREOSOTE Drive have any available units?
130 E CREOSOTE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 130 E CREOSOTE Drive have?
Some of 130 E CREOSOTE Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 130 E CREOSOTE Drive currently offering any rent specials?
130 E CREOSOTE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 130 E CREOSOTE Drive pet-friendly?
No, 130 E CREOSOTE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 130 E CREOSOTE Drive offer parking?
Yes, 130 E CREOSOTE Drive does offer parking.
Does 130 E CREOSOTE Drive have units with washers and dryers?
No, 130 E CREOSOTE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 130 E CREOSOTE Drive have a pool?
No, 130 E CREOSOTE Drive does not have a pool.
Does 130 E CREOSOTE Drive have accessible units?
No, 130 E CREOSOTE Drive does not have accessible units.
Does 130 E CREOSOTE Drive have units with dishwashers?
Yes, 130 E CREOSOTE Drive has units with dishwashers.
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