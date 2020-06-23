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1214 E PEORIA Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1214 E PEORIA Avenue

1214 East Peoria Avenue · No Longer Available
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Location

1214 East Peoria Avenue, Phoenix, AZ 85020

Amenities

patio / balcony
pet friendly
parking
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
ENJOY MAJESTIC MOUNTAIN VIEWS FROM THIS COZY DOMICILE. THIS HOUSE HAS A BONUS ROOM THAT COULD EASILY BE USED AS A 3rd BEDROOM. THERE IS A GIANT UTILITY CLOSET AS WELL. ALL APPLIANCES ARE INCLUDED. NEUTRAL TILE FLOORING THROUGHOUT THE HOUSE - NO CARPETING ANYWHERE!. GAS WATER HEATER. QUICK ACCESS TO DOWNTOWN. EASY CARE DESERT LANDSCAPE FRONT & BACKYARDS.$150.00 OF THE CLEANING DEPOSIT IS NON-REFUNDABLE. THERE IS A $100.00 NON-REFUNDABLE ADMINISTRATION FEE DUE WITH THE FIRST MONTH'S RENT. NO SMOKING IS ALLOWED. PET DEPOSIT IS PER PET. $55.00 APPLICATION FEE COVERS UP TO TWO APPLICANTS, $25.00 FOR EACH ADDITIONAL APPLICANT. PLEASE CAREFULLY READ THE COVER PAGE OF THE APPLICATION BEFORE SUBMITTING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1214 E PEORIA Avenue have any available units?
1214 E PEORIA Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1214 E PEORIA Avenue have?
Some of 1214 E PEORIA Avenue's amenities include patio / balcony, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1214 E PEORIA Avenue currently offering any rent specials?
1214 E PEORIA Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1214 E PEORIA Avenue pet-friendly?
Yes, 1214 E PEORIA Avenue is pet friendly.
Does 1214 E PEORIA Avenue offer parking?
Yes, 1214 E PEORIA Avenue does offer parking.
Does 1214 E PEORIA Avenue have units with washers and dryers?
No, 1214 E PEORIA Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1214 E PEORIA Avenue have a pool?
No, 1214 E PEORIA Avenue does not have a pool.
Does 1214 E PEORIA Avenue have accessible units?
No, 1214 E PEORIA Avenue does not have accessible units.
Does 1214 E PEORIA Avenue have units with dishwashers?
No, 1214 E PEORIA Avenue does not have units with dishwashers.
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