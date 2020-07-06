1110 W GLENROSA Avenue

Amenities
MELROSE DISTRICT CHARMER! REMODELED QUAINT AND BEAUTIFUL BUNGALOW READY FOR MOVE-IN! LOADED WITH UPGRADES INCLUDING STAINLESS APPLIANCES W/GAS STOVE, GRANITE COUNTERS, FULL SIZE STACKED WASHER & DRYER AND DESIGNER LIGHTING THROUGHOUT. LARGE MASTER BEDROOM WITH SITTING AREA AND PLENTY OF CLOSET SPACE. CARPET IN THE BEDROOMS AND REMODELED FULL BATH. BEAUTIFUL BACKYARD AREA WITH PATIO AND LARGE GRASSY AREA FOR ENTERTAINING. ONE CAR GARAGE WITH ELECTRIC OPENER AND AN RV GATE PROVIDES PLENTY OF PARKING. RENT INCLUDES TWO TIMES PER MONTH LANDSCAPING SERVICE. COME SEE AND LEASE THIS GREAT HOME TODAY!