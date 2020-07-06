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Phoenix, AZ
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1110 W GLENROSA Avenue
Last updated April 25 2020 at 5:44 AM

1110 W GLENROSA Avenue

1110 West Glenrosa Avenue · No Longer Available
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Location

1110 West Glenrosa Avenue, Phoenix, AZ 85013
Melrose Woodlea

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1110 W GLENROSA Avenue have any available units?
1110 W GLENROSA Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1110 W GLENROSA Avenue have?
Some of 1110 W GLENROSA Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1110 W GLENROSA Avenue currently offering any rent specials?
1110 W GLENROSA Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1110 W GLENROSA Avenue pet-friendly?
No, 1110 W GLENROSA Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1110 W GLENROSA Avenue offer parking?
Yes, 1110 W GLENROSA Avenue offers parking.
Does 1110 W GLENROSA Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1110 W GLENROSA Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1110 W GLENROSA Avenue have a pool?
No, 1110 W GLENROSA Avenue does not have a pool.
Does 1110 W GLENROSA Avenue have accessible units?
No, 1110 W GLENROSA Avenue does not have accessible units.
Does 1110 W GLENROSA Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1110 W GLENROSA Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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