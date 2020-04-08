All apartments in Mesa
Find more places like 1021 S GREENFIELD Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Mesa, AZ
/
1021 S GREENFIELD Road
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

1021 S GREENFIELD Road

1021 South Greenfield Road · (602) 697-6913
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Mesa
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1021 South Greenfield Road, Mesa, AZ 85206

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1057 · Avail. now

$2,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1230 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
pool table
garage
hot tub
tennis court
WOW!JUST BRING YOUR TOOTHBRUSH...THIS IS A VERY NICE 2 BEDROOM,2BATH,2 CAR GARAGE VACATION RENTAL HOME THAT HAS EVERYTHING YOU WILL NEED. IT IS A VERY COMFORTABLE AND NICELY DECORATED CONDO. A TWO CAR GARAGE WITH WASHER,DRYER AND REFRIGERATOR. A VERY OPEN FLOOR PLAN WITH AN EXTRA LARGE SUN ROOM THAT CAN ALSO SLEEP TWO EXTRA PEOPLE ON PULL OUT SOFA. THIS COMMUNITY HAS A LARGE HEATED POOL,SPA,TENNIS,SHUFFLEBOARD,PICKLE BALL COURTS,CLUBHOUSE WITH A FULL LIBRARY,CARD ROOM,EXERCISE ROOM,JIG SAW PUZZLE TABLE AND BILLIARD ROOM. MANY DINNER AND PANCAKE BREAKFASTS CAN BE ENJOYED DURING YOUR STAY.RENTAL RATES ARE JAN-APRIL AT $2400 MAY-AUG AT $1200,AND SEPT-NOV AT $1800

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1021 S GREENFIELD Road have any available units?
1021 S GREENFIELD Road has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 1021 S GREENFIELD Road have?
Some of 1021 S GREENFIELD Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1021 S GREENFIELD Road currently offering any rent specials?
1021 S GREENFIELD Road isn't currently offering any rent specials.
Is 1021 S GREENFIELD Road pet-friendly?
No, 1021 S GREENFIELD Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 1021 S GREENFIELD Road offer parking?
Yes, 1021 S GREENFIELD Road does offer parking.
Does 1021 S GREENFIELD Road have units with washers and dryers?
Yes, 1021 S GREENFIELD Road offers units with in unit laundry.
Does 1021 S GREENFIELD Road have a pool?
Yes, 1021 S GREENFIELD Road has a pool.
Does 1021 S GREENFIELD Road have accessible units?
No, 1021 S GREENFIELD Road does not have accessible units.
Does 1021 S GREENFIELD Road have units with dishwashers?
Yes, 1021 S GREENFIELD Road has units with dishwashers.
Have a question for 1021 S GREENFIELD Road?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Waterford at Superstition Springs
7311 E Southern Ave
Mesa, AZ 85208
Sandal Ridge Apartments
645 N Country Club Dr
Mesa, AZ 85201
Waterford Place
1055 W Baseline Rd
Mesa, AZ 85210
Residences on First
59 West 1st Avenue
Mesa, AZ 85210
The Julia
546 S Country Club Dr
Mesa, AZ 85210
Level 550
550 E McKellips Rd
Mesa, AZ 85203
Ascend at Red Mountain
2217 N Power Rd
Mesa, AZ 85215
Madera Point
445 S Dobson Rd
Mesa, AZ 85202

Similar Pages

Mesa 1 BedroomsMesa 2 Bedrooms
Mesa Apartments with ParkingMesa Apartments with Pool
Mesa Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

Dobson RanchThe GrovesComite De Families En Accion
Kleinman ParkNcraRoosevelt
Mesa GrandeAugusta Ranch

Apartments Near Colleges

Mesa Community CollegeArizona State University-Tempe
GateWay Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity