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Glendale, AZ
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6830 N 60TH Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6830 N 60TH Avenue

6830 North 60th Avenue · No Longer Available
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Location

6830 North 60th Avenue, Glendale, AZ 85301

Amenities

pet friendly
fireplace
microwave
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
microwave
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
FOUR BEDROOM TWO BATH UNIT WITH BEAUTIFUL KITCHEN, TILE FLOORS THROUGHOUT, FRESHLY PAINTED. THIS VERY SPACIOUS HOME FEATURES A LARGE KITCHEN WITH LOTS OF CABINETS AND COUNTER SPACE, AN EATING AREA AND A TREMENDOUS GREAT ROOM TO HANG OUT IT. FOUR BEDROOMS WITH THE MASTER SPLIT FROM THE OTHERS MAKE THIS THE PERFECT HOME. LOCATED CLOSE AND CONVENIENT TO DOWNTOWN GLENDALE, BUSES, AND MUCH MORE. ONE SMALL DOG WITH OWNER APPROVAL AND PET DEPOSIT. ALL APPLIANCES INCLUDED, COMMUNITY COIN-OP LAUNDRY SHARED WITH ONLY ONE OTHER HOME. DON'T MISS THIS ONE. RENTAL TAX OF 2.2 PERCENT WILL BE ADDED TO RENT. WATER IS BILLED TO TENANT EACH MONTH - 1 TO 4 PEOPLE PAY $50 PER MONTH FOR WATER AND EACH ADDITIONAL PERSON IS AN ADDITIONAL $15 PER PERSON UP TO MAX OF 8 PEOPLE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6830 N 60TH Avenue have any available units?
6830 N 60TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6830 N 60TH Avenue have?
Some of 6830 N 60TH Avenue's amenities include pet friendly, fireplace, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6830 N 60TH Avenue currently offering any rent specials?
6830 N 60TH Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 6830 N 60TH Avenue pet-friendly?
Yes, 6830 N 60TH Avenue is pet friendly.
Does 6830 N 60TH Avenue offer parking?
No, 6830 N 60TH Avenue does not offer parking.
Does 6830 N 60TH Avenue have units with washers and dryers?
No, 6830 N 60TH Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 6830 N 60TH Avenue have a pool?
No, 6830 N 60TH Avenue does not have a pool.
Does 6830 N 60TH Avenue have accessible units?
No, 6830 N 60TH Avenue does not have accessible units.
Does 6830 N 60TH Avenue have units with dishwashers?
No, 6830 N 60TH Avenue does not have units with dishwashers.
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