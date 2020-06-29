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Chandler, AZ
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3823 W. Commonwealth Ave
Last updated March 13 2020 at 11:03 AM

3823 W. Commonwealth Ave

3823 West Commonwealth Avenue · No Longer Available
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Location

3823 West Commonwealth Avenue, Chandler, AZ 85226

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
courtyard
on-site laundry
parking
playground
pool
garage
3823 W. Commonwealth Ave Available 03/15/20 2 BEDROOM PLUS DEN/GATED COMM/COMM POOL - END UNIT HOME WITH GATED FRONT COURTYARD, 2 CAR GARAGE AND VERY PRIVATE LARGE YARD WITH COVERED PATIO. NEW CARPET IN THIS SPLIT FLOORPLAN WITH 2 LARGE BEDROOMS PLUS DEN/OFFICE WITH BUILT IN CUBBY SHELVING. LARGE GREAT ROOM, OPEN KITCHEN WITH TONS OF CABINET AND COUNTER SPACE, SKYLIGHT, FRIDGE/MICROWAVE/RANGE/DISHWASHER INCLUDED, BREAKFAST BAR. MASTER HAS WALK IN CLOSET AND BATHROOM WITH DOUBLE SINKS. INSIDE LAUNDRY ROOM WITH WASHER/DRYER INCLUDED. EASY CARE DESERT LANDSCAPING. GATED COMMUNITY WITH COMMUNITY POOL, PLAYGROUND AND LARGE GREENBELT AREA. CLOSE TO CHANDLER FASHION CENTER, OUTLET MALLS, DINING, AND EXCELLENT SCHOOLS. TENANT PAYS ALL UTILITIES. PETS ON OWNER APPROVAL/NO RESTRICTED BREEDS/NO LARGE DOGS. $1400 REF SEC DEP, 200 REF CLEANING DEP, 75 REKEY FEE. TENANT MUST SHOW PROOF OF RENTERS INSURANCE AT MOVE IN. TENANT PAYS ADDITIONAL 1.5% RENTAL TAX ON MONTHLY RENT.

(RLNE5160758)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3823 W. Commonwealth Ave have any available units?
3823 W. Commonwealth Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 3823 W. Commonwealth Ave have?
Some of 3823 W. Commonwealth Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3823 W. Commonwealth Ave currently offering any rent specials?
3823 W. Commonwealth Ave is not currently offering any rent specials.
Is 3823 W. Commonwealth Ave pet-friendly?
Yes, 3823 W. Commonwealth Ave is pet friendly.
Does 3823 W. Commonwealth Ave offer parking?
Yes, 3823 W. Commonwealth Ave offers parking.
Does 3823 W. Commonwealth Ave have units with washers and dryers?
Yes, 3823 W. Commonwealth Ave offers units with in unit laundry.
Does 3823 W. Commonwealth Ave have a pool?
Yes, 3823 W. Commonwealth Ave has a pool.
Does 3823 W. Commonwealth Ave have accessible units?
No, 3823 W. Commonwealth Ave does not have accessible units.
Does 3823 W. Commonwealth Ave have units with dishwashers?
Yes, 3823 W. Commonwealth Ave has units with dishwashers.
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