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Chandler, AZ
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3675 S Marion Way
Last updated April 24 2020 at 10:30 AM

3675 S Marion Way

3675 South Marion Way · No Longer Available
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Location

3675 South Marion Way, Chandler, AZ 85286
Saguaro Canyon

Amenities

hardwood floors
pet friendly
garage
pool
Unit Amenities
hardwood floors
Property Amenities
pet friendly
parking
pool
garage
3675 S Marion Way Available 05/22/20 3300SF Home in Chandler with Pool! - ABSOLUTELY FABULOUS ONE-OWNER HOME WITH A FENCED POOL AVAILABLE FOR RENT IN POPULAR CHANDLER COMMUNITY! THIS ROOMY HOME FEATURES 3363 SQUARE FEET WITH FORMAL LIVING & DINING ROOM, SPACIOUS 2-STORY FAMILY ROOM OPEN TO THE KITCHEN & CASUAL DINING AREA, AND A DOWNSTAIRS MASTER RETREAT. LOFT & SECONDARY BEDROOMS UPSTAIRS. BEAUTIFUL WOOD FLOORS IN FAMILY ROOM. ALL APPLIANCES INCLUDED, ALONG WITH POOL SERVICE. LARGE LOT WITH GRASSY BACKYARD, & 3 CAR GARAGE. PETS CONSIDERED WITH APPLICATION. SEE THIS BEAUTIFUL HOME TODAY!

No Cats Allowed

(RLNE2024574)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3675 S Marion Way have any available units?
3675 S Marion Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 3675 S Marion Way have?
Some of 3675 S Marion Way's amenities include hardwood floors, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3675 S Marion Way currently offering any rent specials?
3675 S Marion Way is not currently offering any rent specials.
Is 3675 S Marion Way pet-friendly?
Yes, 3675 S Marion Way is pet friendly.
Does 3675 S Marion Way offer parking?
Yes, 3675 S Marion Way offers parking.
Does 3675 S Marion Way have units with washers and dryers?
No, 3675 S Marion Way does not offer units with in unit laundry.
Does 3675 S Marion Way have a pool?
Yes, 3675 S Marion Way has a pool.
Does 3675 S Marion Way have accessible units?
No, 3675 S Marion Way does not have accessible units.
Does 3675 S Marion Way have units with dishwashers?
No, 3675 S Marion Way does not have units with dishwashers.
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