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Chandler, AZ
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3292 W Ross Dr.
Last updated June 6 2019 at 11:35 AM

3292 W Ross Dr.

3292 W Ross Dr · No Longer Available
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Location

3292 W Ross Dr, Chandler, AZ 85226

Amenities

in unit laundry
pet friendly
garage
walk in closets
fireplace
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
3292 W Ross Dr. Available 07/06/19 COMING SOON!!! IN THE HEART OF CHANDLER 3 BED 2 BATH, 1600+SQFT, TILE FLOORS - PETS WELCOME. MEDIUM SIZED DOGGIE DOOR ALREADY IN PLACE. BRIGHT OPEN FLOOR PLAN WITH VAULTED CEILINGS. LARGE MASTER BEDROOM WITH BOTH A WALK-IN CLOSET AND SECOND CLOSET, PLUS FULL MASTER BATHROOM BOASTING NEWLY INSTALLED TILED WALK-IN SHOWER, ROMAN-TUB AND DOUBLE SINKS, AND SEPARATE TOILET ROOM. SPACIOUS FAMILY ROOM WITH A REAL FIREPLACE. LARGE FORMAL ROOM AND TWO EXTRA BEDROOMS. INDOOR LAUNDRY ROOM AND TWO CAR GARAGE. BLOCK FENCED YARD WITH MATURE TREES AND SHRUBS. APPLICANT MUST HAVE GOOD CREDIT, CLEAN BACKGROUND CHECK, GOOD EMPLOYMENT AND INCOME IN EXCESS OF 3 TIMES THE MONTHLY RENT. EXCELLENT QUIET LOCATION JUST OFF RAY ROAD 2 MINUTES FROM THE 101 FREEWAY. EXCELLENT LOCATION WITH QUICK ACCESS TO 101 FREEWAY TO SCOTTSDALE, PHOENIX AND SKY HARBOR AIRPORT.

EXCELLENT PROPERTY, EASY TO SHOW, PLEASE CALL/TEXT LOTUS REAL ESTATE AT 480-213-7361 FOR AN APPOINTMENT TODAY. NON-REFUNDABLE APPLICATION FEE IS $50.00 PER ADULT. OWNER DISCLOSURES NOT AVAILABLE. APPLY THROUGH OUR WEBSITE http://LOTUSREALESTATEUS.COM. GO TO THE PROPERTIES TAB, FIND THE PROPERTY YOU WISH TO APPLY FOR, AND CLICK APPLY NOW. $200.00 ADMIN FEE TO LOTUS REAL ESTATE UPON APPROVAL.

(RLNE3787135)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3292 W Ross Dr. have any available units?
3292 W Ross Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 3292 W Ross Dr. have?
Some of 3292 W Ross Dr.'s amenities include in unit laundry, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3292 W Ross Dr. currently offering any rent specials?
3292 W Ross Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 3292 W Ross Dr. pet-friendly?
Yes, 3292 W Ross Dr. is pet friendly.
Does 3292 W Ross Dr. offer parking?
Yes, 3292 W Ross Dr. offers parking.
Does 3292 W Ross Dr. have units with washers and dryers?
Yes, 3292 W Ross Dr. offers units with in unit laundry.
Does 3292 W Ross Dr. have a pool?
No, 3292 W Ross Dr. does not have a pool.
Does 3292 W Ross Dr. have accessible units?
No, 3292 W Ross Dr. does not have accessible units.
Does 3292 W Ross Dr. have units with dishwashers?
No, 3292 W Ross Dr. does not have units with dishwashers.
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