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Chandler, AZ
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2030 W PERIWINKLE Way
Last updated March 6 2020 at 6:11 AM

2030 W PERIWINKLE Way

2030 West Periwinkle Way · No Longer Available
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Location

2030 West Periwinkle Way, Chandler, AZ 85248
Octotillo

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2030 W PERIWINKLE Way have any available units?
2030 W PERIWINKLE Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 2030 W PERIWINKLE Way have?
Some of 2030 W PERIWINKLE Way's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2030 W PERIWINKLE Way currently offering any rent specials?
2030 W PERIWINKLE Way is not currently offering any rent specials.
Is 2030 W PERIWINKLE Way pet-friendly?
No, 2030 W PERIWINKLE Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 2030 W PERIWINKLE Way offer parking?
Yes, 2030 W PERIWINKLE Way offers parking.
Does 2030 W PERIWINKLE Way have units with washers and dryers?
No, 2030 W PERIWINKLE Way does not offer units with in unit laundry.
Does 2030 W PERIWINKLE Way have a pool?
Yes, 2030 W PERIWINKLE Way has a pool.
Does 2030 W PERIWINKLE Way have accessible units?
No, 2030 W PERIWINKLE Way does not have accessible units.
Does 2030 W PERIWINKLE Way have units with dishwashers?
Yes, 2030 W PERIWINKLE Way has units with dishwashers.
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