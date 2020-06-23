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Chandler, AZ
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1972 W GOLDFINCH Way
Last updated February 15 2020 at 6:19 AM

1972 W GOLDFINCH Way

1972 West Goldfinch Way · No Longer Available
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Location

1972 West Goldfinch Way, Chandler, AZ 85286
Clemente Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
parking
GORGEOUS 3 BEDROOM SINGLE LEVEL 1539 SQFT HOME IN CLEMENTE RANCH. SPLIT FLOORPLAN W/ADDITIONAL FLEXROOM, COULD BE FORMAL LIVING, DINING, OFFICE, OR PLAYROOM. SPACIOUS KITCHEN WITH STAINLESS APPLIANCES IS OPEN TO THE FAMILYROOM AND HAS BEAUTIFUL VIEWS OF THE BACKYARD WITH AN EXTENDED COVERED PATIO & LARGE GRASS PLAY AREA. MASTER SUITE FEATURES FRENCH DOORS TO BACK PATIO & LUXURIOUS BATH W/SEPERATE TUB & SHOWER, DUAL VANITIES, & WALK-IN CLOSET. EXTRA WIDE DRIVEWAY WITH RV GATE AND EXTENDED SLAB FOR EXTRA PARKING OR STORAGE. GREAT LOCATION CLOSE TO SHOPPING, SCHOOLS, & FREEWAYS. NO CATS. DOGS MUST BE APPROVED BY LANDLORD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1972 W GOLDFINCH Way have any available units?
1972 W GOLDFINCH Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1972 W GOLDFINCH Way have?
Some of 1972 W GOLDFINCH Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1972 W GOLDFINCH Way currently offering any rent specials?
1972 W GOLDFINCH Way isn't currently offering any rent specials.
Is 1972 W GOLDFINCH Way pet-friendly?
Yes, 1972 W GOLDFINCH Way is pet friendly.
Does 1972 W GOLDFINCH Way offer parking?
Yes, 1972 W GOLDFINCH Way does offer parking.
Does 1972 W GOLDFINCH Way have units with washers and dryers?
No, 1972 W GOLDFINCH Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1972 W GOLDFINCH Way have a pool?
No, 1972 W GOLDFINCH Way does not have a pool.
Does 1972 W GOLDFINCH Way have accessible units?
No, 1972 W GOLDFINCH Way does not have accessible units.
Does 1972 W GOLDFINCH Way have units with dishwashers?
Yes, 1972 W GOLDFINCH Way has units with dishwashers.
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