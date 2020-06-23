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Chandler, AZ
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1820 E WINGED FOOT Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1820 E WINGED FOOT Drive

1820 East Winged Foot Drive · No Longer Available
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Location

1820 East Winged Foot Drive, Chandler, AZ 85249
Sunbird Golf Resort

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
pool table
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
pool table
garage
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1820 E WINGED FOOT Drive have any available units?
1820 E WINGED FOOT Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1820 E WINGED FOOT Drive have?
Some of 1820 E WINGED FOOT Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1820 E WINGED FOOT Drive currently offering any rent specials?
1820 E WINGED FOOT Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1820 E WINGED FOOT Drive pet-friendly?
No, 1820 E WINGED FOOT Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 1820 E WINGED FOOT Drive offer parking?
Yes, 1820 E WINGED FOOT Drive does offer parking.
Does 1820 E WINGED FOOT Drive have units with washers and dryers?
No, 1820 E WINGED FOOT Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1820 E WINGED FOOT Drive have a pool?
Yes, 1820 E WINGED FOOT Drive has a pool.
Does 1820 E WINGED FOOT Drive have accessible units?
No, 1820 E WINGED FOOT Drive does not have accessible units.
Does 1820 E WINGED FOOT Drive have units with dishwashers?
Yes, 1820 E WINGED FOOT Drive has units with dishwashers.
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