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9203 Kings Cross St
Last updated May 1 2020 at 9:52 AM

9203 Kings Cross St

9203 Kings Cross Street · No Longer Available
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Location

9203 Kings Cross Street, San Antonio, TX 78254
Braun Station

Amenities

granite counters
fireplace
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
granite counters
refrigerator
Property Amenities
NICE 3 BR FEATURING GRANITE CT'S IN KITCHEN AND PLANTATION SHUTTERS THROUGHOUT*FIREPLACE IN LIVING*TILED ENTRY AND ALL WET AREAS*REFRIGERATOR INCLUDED*SPRINKLER SYSTEM*BEAUTIFUL YARD WITH MATURE TREES - NICE 3 BR FEATURING GRANITE CT'S IN KITCHEN AND PLANTATION SHUTTERS THROUGHOUT*FIREPLACE IN LIVING*TILED ENTRY AND ALL WET AREAS*REFRIGERATOR INCLUDED*SPRINKLER SYSTEM*BEAUTIFUL YARD WITH MATURE TREES*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*APP FEE, A FULL FIRST MONTHS RENT, & SECURITY DEPOSIT MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASHIER'S CHECK OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*ABSOLUTELY NO PETS ALLOWED

No Pets Allowed

(RLNE3602549)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9203 Kings Cross St have any available units?
9203 Kings Cross St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 9203 Kings Cross St currently offering any rent specials?
9203 Kings Cross St is not currently offering any rent specials.
Is 9203 Kings Cross St pet-friendly?
No, 9203 Kings Cross St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 9203 Kings Cross St offer parking?
No, 9203 Kings Cross St does not offer parking.
Does 9203 Kings Cross St have units with washers and dryers?
No, 9203 Kings Cross St does not offer units with in unit laundry.
Does 9203 Kings Cross St have a pool?
No, 9203 Kings Cross St does not have a pool.
Does 9203 Kings Cross St have accessible units?
No, 9203 Kings Cross St does not have accessible units.
Does 9203 Kings Cross St have units with dishwashers?
No, 9203 Kings Cross St does not have units with dishwashers.
Does 9203 Kings Cross St have units with air conditioning?
No, 9203 Kings Cross St does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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