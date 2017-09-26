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5722 Champions Hill
Last updated February 1 2020 at 12:07 PM

5722 Champions Hill

5722 Champions Hill · No Longer Available
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Location

5722 Champions Hill, San Antonio, TX 78233
Woodstone

Amenities

dishwasher
pet friendly
air conditioning
fireplace
range
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
5722 Champions Hill Available 02/07/20 NICE 3 BEDROOM HOME IN A WELL ESTABLISHED NEIGHBORHOOD*LARGE FENCED IN YARD WITH MATURE TREES*FIREPLACE IN LIVING*NEISD SCHOOLS*CENTRAL HVAC*STOVE/RANGE*DISHWASHER*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, FT. SAM, & SHOPPING - NICE 3 BEDROOM HOME IN A WELL ESTABLISHED NEIGHBORHOOD*LARGE FENCED IN YARD WITH MATURE TREES*FIREPLACE IN LIVING*NEISD SCHOOLS*CENTRAL HVAC*STOVE/RANGE*DISHWASHER*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, FT. SAM, & SHOPPING*$55.00 APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE*APP. FEE, SECURITY DEPOSIT & FIRST MONTH'S RENT MUST BE IN CASH,CERT. FUNDS OR MONEY ORDER*PET FEE IS NON-REFUNDABLE*PET RESTRICTIONS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL.

(RLNE2427116)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5722 Champions Hill have any available units?
5722 Champions Hill doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 5722 Champions Hill have?
Some of 5722 Champions Hill's amenities include dishwasher, pet friendly, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5722 Champions Hill currently offering any rent specials?
5722 Champions Hill is not currently offering any rent specials.
Is 5722 Champions Hill pet-friendly?
Yes, 5722 Champions Hill is pet friendly.
Does 5722 Champions Hill offer parking?
No, 5722 Champions Hill does not offer parking.
Does 5722 Champions Hill have units with washers and dryers?
No, 5722 Champions Hill does not offer units with in unit laundry.
Does 5722 Champions Hill have a pool?
No, 5722 Champions Hill does not have a pool.
Does 5722 Champions Hill have accessible units?
No, 5722 Champions Hill does not have accessible units.
Does 5722 Champions Hill have units with dishwashers?
Yes, 5722 Champions Hill has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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